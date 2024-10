KAMMELTAL. Zwei Verkehrsunfälle mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden ereigneten sich am späten Dienstagabend in Kammeltal. Ein Pkw brannte aus, die Straße musste zeitweise gesperrt werden und die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 21:00 Uhr wollte ein 40-Jähriger, der mit seinem Pkw auf der Kreisstraße zwischen Goldbach und Jettingen unterwegs war, nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein hinter ihm fahrender 18-Jähriger erkannte das haltende Fahrzeug zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Pkw wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert, die beiden Fahrer blieben unverletzt. Kurze Zeit später bemerkte ein 25-Jähriger, der ebenfalls zwischen Goldbach und Jettingen unterwegs war, die beiden abseits der Fahrbahn befindlichen Fahrzeuge. Er hielt auf der Fahrbahn an, um möglicherweise Hilfe zu leisten. Eine hinter ihm fahrende 26-Jährige übersah das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug und stieß frontal in das Heck des stehenden Pkw. Als die 26-Jährige ihr Fahrzeug verlassen hatte, fing dieses plötzlich Feuer und brannte schließlich aus. Die beiden Beteiligten des zweiten Unfalls wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Die Kreisstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Jettingen und Wettenhausen waren mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. (PI Burgau)

