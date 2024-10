WALSDORF, LKR. BAMBERG. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes einer Dame kam es am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz in Walsdorf.

Nach einem Streit mit ihrer Vermieterin drohte die Dame am Dienstagnachmittag gegenüber den alarmierten Polizeikräften gewalttätig zu werden. Sie befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation, sodass aufgrund der unklaren Lage zur Unterstützung der Beamten der Polizei Bamberg-Land eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen wurde. Die Polizisten nahmen die Frau am Dienstagabend fest und brachten sie in ein psychiatrisches Krankenhaus. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt, eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand zu keinem Zeitpunkt.