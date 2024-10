1702. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Garching

Am Montag, 21.10.2024, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau mit einem Pkw, BMW, die Münchener Straße in Garching von München kommend. Er befand sich dabei auf dem Rechten von zwei Fahrstreifen. Auf dem daneben liegenden linken Fahrstreifen fuhr ein 17-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kraftrad, KTM, ebenfalls in die gleiche Richtung.

Nach der Kreuzung mit der B471 setzte der 64-Jährige nach links zum Wenden an und fuhr dabei über den zweiten Fahrstreifen. Der 17-jährige Kraftradfahrer kollidierte dabei frontal mit der linken Seite des Pkw und stürzte. Ein unbeteiligter Zeuge informierte den Polizeinotruf 110.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In diesem Bereich kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

An allen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1703. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus Pkw – Sendling

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 03:00 Uhr, wurde eine männliche Person durch zivile Einsatzkräfte der Münchner Polizei dabei beobachtet, wie er in ein geparktes Taxi blickte.

Nachdem er sich zügig vom Pkw entfernt hatte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten konnten beim Taxi eine eingeschlagene Scheibe feststellen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet. In unmittelbarer Nähe konnte Werkzeug aufgefunden und beschlagnahmt werden.

An der Tatörtlichkeit wurden zudem zwei weitere Tatverdächtige angetroffen. Es handelt sich hierbei um eine 43-Jährige und eine 18-Jährige, beide mit Wohnsitz in München.

Alle drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeiinspektion 29 (Sendling) gebracht. Sie wurden wegen des versuchten Diebstahls angezeigt.

Die 43-Jährige und die 18-Jährige wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 20-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat 54 übernommen.

1704. Trickdiebstahl – Neuperlach

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 11:30 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zugang zur Wohnung einer über 80-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus. Sie gaben sich ihr gegenüber als Telekommitarbeiter aus und behaupteten, Kabel in der Wohnung reparieren zu müssen.

Im Laufe des Gesprächs mit den zwei unbekannten Tätern befand sich plötzlich ein dritter, bislang unbekannter Täter in der Wohnung. Dieser wiederum gab sich als Polizist aus und behauptete, er müsste die beiden anderen unbekannten Täter kontrollieren. Wie der vermeintliche Polizist in die Wohnung gelangte, ist bislang nicht geklärt.

Nachdem alle drei Täter die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die über 80-Jährige, dass Bargeld aus ihrem Geldbeutel fehlte. Kurze Zeit später vertraute sie sich einer Nachbarin an, welche wiederum die Polizei verständigte.

Die über 80-Jährige geht davon aus, dass sie bereits am Vortag zur Tat durch einen vermeintlich falschen Paketboten ausgekundschaftet wurde.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 55 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1 (Telekommitarbeiter): männlich, 30-40 Jahre, ca. 170 cm, normale Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze dunkelblonde Haare; weißer Telekomausweis, sprach hochdeutsch

Täter 2 (Telekommitarbeiter): männlich, ca. 30 Jahre, braune Bekleidung, sprach hochdeutsch

Täter 3 (Polizist): männlich, ca. 40 Jahre, ca. 180 cm, normale Statur, blonde Haare, zivile Kleidung, Polizeiausweis (weiß mit schwarzer Schrift und Mustern verziert)

Täter 4 (Paketbote): männlich, 40-50 Jahre, ca. 170 cm, kräftige Statur, zivile Kleidung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Quiddestraße, Heinrich-Wieland-Straße und Karl-Marx-Ring Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten von falschen Telekommitarbeitern in Kombination mit falschen Polizei- oder Kriminalbeamten.

Es wird dringend davor gewarnt, angebliche Telekommunikationsmitarbeiter oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder Ihrem Anbieter Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Die falschen Polizeibeamten verwenden hierbei teilweise die Masche, den angeblichen Telekommunikationsmitarbeiter unmittelbar nach Eintreten als Trickdieb noch in der Wohnung zu verhaften. Dabei und in der Folge kommt es zu einer Absuche der Wohnung nach Geld und Wertsachen.

Vergewissern Sie sich bei geringsten Zweifeln durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen!

Denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Wichtige Tipps gegen diesen Trickdiebstahl:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung!

Rufen Sie bei geringsten Zweifeln stets bei der 110 an!

1705. Einbruch in Wohnung – Bogenhausen

Am Montag, 21.10.2024, zwischen 07:30 Uhr und 16:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Bewohner der Wohnung stellten den Einbruch fest und verständigten den Polizeinotruf 110. Ob es zu einem Entwendungsschaden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Prinzregentenplatz, Prinzregentenstraße und Grillparzerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1706. Einbruch in Reihenhaus – Planegg

Am Freitag, 18.10.2024, gegen 10:50 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Reihenhaus. Dort durchsuchte er vom Keller bis in das 2. Obergeschoss sämtliche Zimmer.

Der bislang unbekannte Täter wurde bei der Tatausführung von der nach Hause zurückkehrenden Bewohnerin überrascht. Aus diesem Grund flüchtete er über den Balkon in unbekannte Richtung.

Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Bekleidung: dunkle Hose mit Reißverschluss, evtl. mit weißen Streifen an der Hose, dunkle Turnschuhe mit weißen Elementen, evtl. weiße Sohle

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ruffiniallee und Eggenhofenstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

• Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

• Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

• Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Experten des Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105 zur Verfügung. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen über die E-Mail-Adresse beratungsstelle-muenchen@polizei.bayern.de zu stellen.