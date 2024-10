BAMBERG. Am späten Montagvormittag entriss ein unbekannter Mann einer Dame den Rucksack und flüchtete. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Die 48-Jährige befand sich am Montag, um 11.30 Uhr, in der Straße „Unterer Stephansberg“, als auf Höhe der Hausnummer 1 ein Mann auf sie zuging und ihr unvermittelt den Rucksack von den Schultern riss. Im Rucksack der 48-Jährigen befanden sich unter anderem über 50 Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte über die schräg gegenüberliegende Treppe in Richtung Stephansplatz. Auf dieser Treppe soll sich der Mann auch vor der Tat aufgehalten haben.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

zirka 175 Zentimeter groß

etwa 30 – 35 Jahre alt

trug einen Backen- und Kinnbart, die Oberlippe war rasiert

war mit Jeans und einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet, unter der Kapuze trug er eine weiße Mütze

sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Montag den Vorfall beobachtet oder die beschriebene Person gesehen? Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.