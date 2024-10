WEIDHAUSEN B.COBURG, LKR. COBURG. Am Sonntag hatte es ein Einbrecher auf ein Firmengebäude in der Mödlitzer Straße abgesehen. Der Unbekannte stahl Bargeld und verursachte einen immensen Sachschaden. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter betrat am Sonntag, um kurz nach 13.30 Uhr, die Firma in der Mödlitzer Straße und störte damit zufällig einen Einbrecher, der sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Dem Unbekannten gelang mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag die Flucht in südliche Richtung. Er verursachte bei seinem Beutezug durch das Gebäude einen Sachschaden in Höhe einer mittleren fünfstelligen Eurosumme.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

175 – 180 Zentimeter groß

schlank

dunkel gekleidet

trug eine auffällig blaue Sturmhaube

Wer die beschriebene Person gesehen hat oder sonst sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.