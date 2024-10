BERCHTESGADEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Zwischen dem 12. und dem 18. Oktober 2024, brachen ein oder mehrere bislang Unbekannte in ein Wohnanwesen in Berchtesgaden ein. Dabei wurden eine altertümliche Bibel sowie weitere wertvolle Bücher entwendet. Der Gesamtwert der Tatbeute wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum Samstag, 12. Oktober 2024, bis Freitag, 18. Oktober 2024, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine über 400 Jahre alte Bibel, sowie weitere wertvolle Bücher aus einem freistehenden Einfamilienhaus. Zuvor verschafften sich der oder die Täter sowohl über ein Kellerfenster, als auch über die Haustüre gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich keinerlei Personen in dem Wohnhaus.

Die entwendete Bibel wird auf einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die weiteren Bücher haben einen Gesamtwert im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Berchtesgaden. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm nun das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Untersuchungen in diesem Fall.

Zur Aufklärung dieses Falls, insbesondere zur Ermittlung des Täters bzw. der Täter bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im genannten Tatzeitraum sowie im Vorfeld in Berchtesgaden im Bereich Kranzbichlweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Die altertümliche Bibel war in braunes Leder eingebunden - wer kann Hinweise zum Verbleib dieser Bibel machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer 0861/98730 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.