Einbruch in Vereinsgaststätten - Polizei ermittelt - Wer hat etwas gesehen?

ASCHAFFENBURG. Am Wochenende sind Unbekannte in mehrere Sportvereine eingedrungen. Ziel waren offensichtlich Bargeld, Alkohol und Elektronikartikel. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Einbruch beim TuS Leider

Dem Sachstand nach haben sich unbekannte Einbrecher zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, an dem Vereinsgebäude in der Darmstädter Straße zu schaffen gemacht. Die Täter sind gewaltsam in die zugehörige Gaststätte eingestiegen und haben die Räumlichkeiten durchsucht. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, bevor sie unerkannt geflüchtet sind, ist derzeit noch unklar.

Räumlichkeiten auch von Vatan Spor betroffen

Genauer eingrenzen lässt sich eine weitere Tat in den Vereinsräumen des Fußballvereins in der Kleinen Schönbuschallee. Dort waren Einbrecher am frühen Sonntagmorgen zwischen 02:45 Uhr und 06:50 Uhr am Werk. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Vor ihrer Flucht erbeuteten die Täter Alkohol, Zigaretten und auch einen PC samt Bildschirm.

Weiterer Einbruch bei Viktoria Aschaffenburg

Auch die Vereinsgaststätte der Viktoria, ebenfalls in der Kleinen Schönbuschallee, war Ziel von Einbrechern. Die Täter waren dort zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 06:00 Uhr zugange. Hier entwendeten die Diebe eine geringe Menge Bargeld.

Nach Bekanntwerden der Einbrüche verständigten die Vereine die Polizei Aschaffenburg. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen dabei einen möglichen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen. Bei der Klärung der Taten hofft die Polizei auch auf mögliche Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Versuchter Einbruch in Imbiss - Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

ASCHAFFENBURG / NILKHEIM. Eine Alarmsicherung hat am späten Sonntagabend offensichtlich einen Einbruch in einen Dönerladen verhindert. Die Täter sind geflüchtet. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dem Sachstand nach haben die noch Unbekannten gegen 23:50 Uhr versucht gewaltsam in die Räumlichkeiten im Magnolienweg zu gelangen. Hierbei lösten die Täter eine Alarmanlage aus, die mutmaßlich zur frühzeitigen Flucht führte. Die Polizei Aschaffenburg geht den ersten Ermittlungen nach von mindestens zwei Tätern aus, die in Richtung nahegelegenem Autohaus gerannt sein müssen.#

Zeugen, die rund um den relevanten Zeitraum verdächtige oder rennende Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021 /857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 12:00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW in der Rohrbachstraße angefahren und vorne links beschädigt. Das Auto war dort am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr ein schwarzer 3er BMW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der BMW war im Schlehenweg am Fahrbahnrand geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr einen grauen 1er BMW mutwillig am Lack beschädigt. Der Pkw war vor einer Garage in der Hunsrückstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.