OBERTHULBA, LKR. BAD KISSINGEN. In einem Betrieb in Oberthulba ist am Freitagmorgen ein 19-jähriger Mann von einem Fertighauselement lebensgefährlich verletzt worden. Die Kripo Schweinfurt ermittelt nun, wie es zu dem schweren Betriebsunfall kommen konnte.

Dem derzeitigen Sachstand nach, war der Arbeiter gegen 09:35 Uhr damit beschäftigt, ein Fertighauselement mit einem Kran in der Produktionshalle zu bewegen. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich das Befestigungsteil, welches mit dem Wandelement verschraubt war, wodurch das mehrere hundert Kilo schwere Bauteil zu Boden stützte. Hierbei wurde der 19-Jährige durch das Element schwerstverletzt und verstarb noch an der Unglücksstelle.

Die Kripo Schweinfurt übernahm die weiteren Ermittlungen vor Ort. Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft und dem Gewerbeaufsichtsamt Schweinfurt soll nun geklärt werden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte.