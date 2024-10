SCHWEINFURT / STADTGEBIET. LKR. RHÖN-GRABFELD. Nachdem ein 31-Jähriger am Samstag mit einem gestohlenen Pkw vor mehreren Polizeistreifen flüchtete, wurde der Mann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Auf der Flucht mehrere Streifenwägen beschädigt

Wie bereits berichtet, entzog sich der 31-Jährige, der mit einem gestohlenen VW unterwegs war, am Samstagmorgen in Schweinfurt einer Verkehrskontrolle und flüchtete anschließend vor mehreren Streifenwägen mit überhöhter Geschwindigkeit über die B286 und die A71.

Während der Verfolgungsfahrt wurden mehrere Polizeifahrzeuge durch den Flüchtenden beschädigt. Der Fahrer aus dem Bereich Nürnberg konnte schließlich in Niederlauer gestoppt und festgenommen werden.

Vorführung am Sonntag - U-Haft angeordnet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der Mann am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 31-Jährige sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizei sucht weiterhin Zeugen

Die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck führt die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Verfolgungsfahrt fort. Dabei suchen die Beamten weiterhin nach Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09722/9444-0 bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck zu melden.