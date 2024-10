1692. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Lehel

Am Sonntag, 20.10.2024, gegen 04:00 Uhr, befand sich eine 41-Jährige mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz am S-Bahnhof Isartor. Als sich die 41-Jährige auf der Rolltreppe zum Obergeschoss befand, folgte ihr ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet und griff ihr von hinten unter ihr Kleid an den Oberschenkel. Daraufhin verständigte die 41-Jährige sofort die Polizei über den Notruf 110.

Der 27-jährige Tatverdächtige folgte der 41-Jährigen im Anschluss in Richtung Rosenheimer Straße. Auf dem Weg dorthin belästigte er die 41-Jährige erneut sexuell, indem er sie ein weiteres Mal unsittlich am Oberschenkel berührte. Polizeibeamte konnten den 27-Jährigen im Rahmen der Sofortfahndung am Beginn der Rosenheimer Straße antreffen und vorläufig festnehmen. Beim Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Der 27-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1693. Zwei Pkw fahren mit überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

In der Nacht von 18.10.2024 auf den 19.10.2024 führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Maria-Probst-Straße in östliche Fahrtrichtung durch.

Fall 1:

Um 00:27 Uhr wurde ein BMW mit einer Geschwindigkeit von 108 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der Fahrer des BMWs war ein 27-Jähriger mit Wohnsitz München.

Dieser befand sich aktuell noch in der verlängerten Probezeit. Er wurde wegen des Geschwindigkeitsverstoßes angezeigt und muss jetzt mit einer Geldbuße von 1120,- Euro, zwei Punkten im Verkehrszentralregister in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Fall 2:

Um 01:09 Uhr wurde an der gleichen Örtlichkeit ein Audi mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Bei dem Fahrer des Audis handelt es sich um einen 19-Jährigen mit Wohnsitz München.

Der Fahrer befand sich aktuell noch in der Probezeit. Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes erwarten den Fahrzeugführer nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat und 260 Euro Geldbuße.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Münchner Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen bei Verkehrsunfällen mit getöteten und schwer verletzten Verkehrsteilnehmern darstellt.

Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen einzuhalten. Die Münchner Polizei wird weiterhin intensiv Geschwindigkeitskontrollen durchführen und Verstöße konsequent verfolgen.

1694. Raubdelikt – Schwanthaler Höhe

Am Samstag, 19.10.2024, gegen 20:30 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter ein Ladengeschäft in der Schwanthaler Höhe und gingen zielstrebig zum dortigen Tresenbereich. Dort schlugen beide auf einen 75-jährigen Mitarbeiter ein.

Anschließend nahmen die Täter mehrere Gegenstände, sowie Bargeld aus der Kasse an sich und flüchteten unerkannt.

Der 75-Jährige verständigte im Anschluss den Polizeinotruf. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Täter.

Der 75-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste von einem Rettungsdienst behandelt werden.

Die Höhe des Beuteschadens ist bislang unbekannt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Beide männlich, ca. 25 Jahre, ca. 175 cm, sportliche bzw. kräftige Statur; dunkel gekleidet, zum Teil maskiert bzw. die Kapuze ins Gesicht gezogen

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bergmannstraße, Landsberger Straße und Fäustlestraße (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1695. Körperverletzungsdelikt mit Messer – Haidhausen

Am Freitag, 18.10.2024, gegen 15:00 Uhr, befanden sich ein 15-Jähriger sowie ein 16-Jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit in einem Jugendwohnheim in der Au.

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte so weit, dass sich der 15-Jährige mit einem Messer bewaffnete und mehrfach auf den 16-Jährigen einstach. Nachdem die beiden von Mitbewohnern voneinander getrennt wurden, flüchtete der 15-Jährige.

Der 16-Jährige wurde durch die Stiche nicht unerheblich verletzt und musste in einer Münchner Klinik operiert werden.

Der zunächst flüchtige 15-Jährige stellte sich noch am selben Tag in den Abendstunden im Beisein eines Betreuers bei der Polizei.

Der Tatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen an.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

1696. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Lokal in Obergiesing. Während seines Aufenthaltes äußerte er sich hörbar mit einer Parole mit inhaltlichem Bezug zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zudem zeigte er den sog. „Hitlergruß“.

Nachdem er aufgefordert wurde, die Lokalität zu verlassen, wiederholte er die Äußerung und die Geste. Daraufhin wurde er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen.

Der 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Angreifer konnte unerkannt in unbekannte Richtung flüchten.

Aufgrund des Vorfalls verständigten Zeugen die Polizei. Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Angreifer erbrachten keine weiteren Hinweise auf den unbekannten Täter.

Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem gegen den 57-Jährigen wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gegen den unbekannten Täter wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sankt-Martin-Straße, Zugspitzstraße und Alpenstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1697. Größerer Polizeieinsatz am Stachus – Altstadt

Am Sonntag, 20.10.2024, gegen 22:00 Uhr kam es am Stachus zu einem größeren Polizeieinsatz. Zeugen teilten über den Notruf 110 der Polizei eine Bedrohung mit Messer mit. Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort machte sich ein 40-jähriger irakischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Puchheim bemerkbar. Er gab an, dass er von einem bislang ungekannten Täter aus einer größeren Jugendgruppe unter Vorzeigen eines Messers mit dem Tode bedroht wurde.

Anschließend sei die Jugendgruppierung zu Fuß geflüchtet.

Der 40-Jährige wurde bei der Bedrohung nicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1698. Brand; eine Person leicht verletzt – Moosach

Am Sonntag, 20.10.2024, gegen 22:40 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Moosach mitgeteilt.

Sofort wurden mehrere Streifen an die Örtlichkeit geschickt. Vor Ort begann die Feuerwehr unmittelbar mit den Löscharbeiten am Mehrfamilienhaus.

Durch den Brand wurde nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine 80-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Während der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen zeitweise gesperrte.

Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1699. Körperverletzungsdelikt – Ramersdorf

Am Montag, 07.10.2024, gegen 00.20 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Bushaltestelle Albert-Schweitzer-Straße in Ramersdorf.

Als ein Bus an der Haltestelle hielt, stieg ein 22-Jähriger aus. Zwischen dem 22-Jährigen und dem 23-Jährigen kam es im weiteren Verlauf zunächst zu einem verbalen Konflikt, bei dem fremdenfeindlichen Äußerungen gefallen sein sollen. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der 23-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Passanten griffen ein und konnten den 22-Jährigen und 23-Jährigen trennen.

Der 23-Jährige informierte den Polizeinotruf 110. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten beide Männer noch vor Ort antreffen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 22-Jährige und der 23-Jährige entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße und Quiddestraße (Perlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1700. Verletzte Person – Berg am Laim

Am Freitag, 18.10.2024, gegen 05:50 Uhr, wurde die Polizei über den Notruf 110 über eine verletzte Person in Berg am Laim verständigt.

Ein Passant hatte einen Mann in einer Unterführung bewusstlos aufgefunden. Der Rettungsdienst sowie Streifen der Polizei wurden sofort zu der Einsatzörtlichkeit beordert.

Bei dem Verletzen handelt es sich um einen 45-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg. Er erlitt schwerer Verletzungen im Kopfbereich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Nacht vom 17.10.2024 auf den 18.10.2024, im Bereich des Innsbrucker Rings und Mühldorf Straße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.