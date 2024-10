NÜRNBERG. (1094) Am Sonntagmorgen (20.10.2024) brach ein 27-jähriger Mann in ein Geschäft in der Nürnberger Innenstadt ein. Beamte trafen ihn auf frischer Tat an und konnten ihn nach kurzer Flucht festnehmen.



Gegen 06:00 Uhr teilten Zeugen telefonisch eine verdächtige Person mit, die an der Tür eines Geschäfts in der Färberstraße rütteln solle.

Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte stellten die Beamten einen Mann im Eingangsbereich vor dem Geschäft sitzend fest. Bei Erblicken der Polizei rannte der Mann zunächst davon, konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und gefesselt werden.

Am Geschäft bemerkten die Beamten ein geöffnetes Schaufenster. Zudem stellten sie Aufbruchswerkzeug fest. Diebesgut hatte der Täter bereits aus dem Geschäft getragen und vor diesem abgelegt.

Die Streife brachte den 27-Jährigen zur Dienststelle. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Rasiermesser im Ärmel der Jacke des Beschuldigten sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln (Ecstasy-Tablette).

Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Der Ermittlungsrichter erließ bei dessen Vorführung Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 27-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.



