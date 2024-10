2328 – Nach Sachbeschädigung. Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Innenstadt – Am Freitag (18.10.2024) randalierte ein 38-Jähriger auf dem Königsplatz Auch gegenüber der Polizei verhielt er sich daneben.

Gegen 17.00 Uhr beschädigte ein 38-Jähriger den Aufsteller eines Geschäfts am Königsplatz. Die Polizei wurde verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, versuchte der 38-Jährige zu flüchten. Die Beamten brachten den Mann zur Personalienfeststellung auf eine Inspektion. Da sich der Mann unter anderem massiv wehrte und mehrfach versuchte davonzulaufen, mussten ihm Hand- und Fußfesseln angelegt werden. Als er schließlich auf der Inspektion war, beleidigte er die Beamten, spuckte nach ihnen und urinierte in die Räumlichkeiten. Außerdem trat er einen Beamten. Zudem schlug er mit seiner Fußfessel derart herum, dass der Schließmechanismus beschädigt wurde. Die Feuerwehr musste anrücken und die Fußfessel aufschneiden.

Nachdem der Mann sich beruhigt hatte und alle notwendigen Maßnahmen beendet waren, konnte er die Inspektion verlassen. Gegen ihn wird wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Polizeibeamte, sowie Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

2329 – Verkehrskontrolle führt zu Rauschgiftfund

Innenstadt – Am Freitag (18.10.2024) führte eine Verkehrskontrolle gleich zu mehreren Ermittlungen gegen einen 20-Jährigen. Dabei spielten vor allem Betäubungsmittel eine entscheidende Rolle.

Gegen 21.30 Uhr hielt eine Polizeistreife einen 20-jährigen Autofahrer in der Heinrich-von-Buz-Straße auf. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer. Ein Urintest bestätigte schließlich den Verdacht. Im Fahrzeug selber fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain und Cannabis. In der Wohnung des Mannes stellten die Beamten deutlich mehr als 100 Gramm Cannabis sowie eine weitere geringe Menge Kokain sicher. Außerdem fanden die Beamten ein verbotenes Messer auf.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Waffengesetz sowie Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

2330 – Autodiebstahl aufgeklärt

Lechhausen – Ein Autodiebstahl in Augsburg klärte sich nun in Dinkelsbühl auf. Dabei wurde ein Verkehrsunfall dem vermeintlichen Dieb zum Verhängnis. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 39-Jährigen.

Offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.10.2024) wurde auf dem Hof eines Autohändlers in der Steinernen Furt ein Opel entwendet. Am 17.10.2024 ereignete sich ein Unfall im Bereich Dinkelsbühl, bei welchem der besagte Opel und dessen 39-jähriger Fahrer beteiligt waren. Polizeibeamte stellten dabei Ungereimtheiten bei der Unfallaufnahme fest und informierten die Inspektion Augsburg Ost. Es bestätigte sich, dass das Unfallfahrzeug zuvor in Augsburg entwendet wurde.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen Unfallbeteiligten unter anderem wegen Diebstahl eines Kraftfahrzeugs.

2331 – Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Innenstadt – Am Freitag (18.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Branderstraße. Der Verursacher flüchtete.

In der Zeit von 06.00 Uhr bis 16.00 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Dodge RAM 1500. Dieser stand geparkt in der Branderstraße auf Höhe der Hausnummer 34. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 400 Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

2332 – Polizei hält Mann ohne Führerschein auf

Innenstadt – Am Samstag (19.10.2024) war ein Mann alkoholisiert und zudem ohne Fahrerlaubnis mit seinem Auto unterwegs. Die Polizei kontrollierte den 36-Jährigen.

Gegen 0.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein deutlich zu schnelles Auto in der Georg-Haindl-Straße auf. Die Polizeistreife hielt den Fahrer anschließend an und führte eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stellte die Beamten Alkoholgeruch beim 36-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,5 Promille. Aber damit nicht genug, denn der 36-jährige Fahrer besaß auch keine Fahrerlaubnis. Die Fahrt war somit beendet.

Der 36-Jährige muss nun mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.

2333 – Autofahrerin übersieht E-Scooter

Lechhausen – Am Freitag (18.10.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.20 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Auto in der Doktor-Otto-Meyer-Straße unterwegs. Beim Abbiegen übersah die Frau offenbar eine parallel fahrende 28-Jährige auf deren E-Scooter. Die 28-Jährige stürzte und zog sich dabei Verletzungen im Bauchbereich zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden ist noch nicht beziffert.

Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

2334 – Ladendiebe gestoppt

Innenstadt – Am Freitag (18.10.2024) langten zwei Ladendiebe ordentlich zu. Sie wurden allerdings beobachtet und müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Gegen 12.00 Uhr befanden sich die beiden 21- bzw. 36-jährigen Männer in einem Drogerieladen am Willy-Brandt-Platz. Dort füllten sie deren Rucksack mit diversen Parfümflaschen. Anschließend wollten die Männer das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter griff ein und rief die Polizei. Die Beamten fanden schließlich Waren im Wert von über 1.000 Euro im besagten Rucksack. Das Handy eines Mannes wurde als Beweismittel sichergestellt und wird nun im Rahmen der Ermittlungen ausgewertet.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen Ladendiebstahls.

2335 – Polizei ermittelt nach Unfallbeteiligtem

Oberhausen – Am Samstag (19.10.2024) ereignete sich in der Hirblinger Straße ein Verkehrsunfall. Die Polizei ermittelt derzeit nach einem Beteiligten.

Gegen 09.00 Uhr war ein schwarzer Porsche in der Hirblinger Straße in Richtung Holzweg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 44 musste der Porschefahrer an einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Wegen Gegenverkehrs setzte der Porsche einige Meter zurück und stieß dabei auf einen hinter ihn wartenden Audi. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Fahrern flüchtete der Porschefahrer.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

2336 – Reifen platt: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Lechhausen – Am Freitag (18.10.2024) wurde die Polizei zu einem Streit in die Robert-Bosch-Straße gerufen. Ein Beteiligter beschädigte anschließend einen Streifenwagen.

Gegen 22.50 Uhr gerieten zwei Personen in einer Wohnung in der Robert-Bosch-Straße in Streit. Die Polizei beruhigte zunächst die Situation vor Ort und erteilte einem 30-jährigen Beteiligten einen Platzverweis. Der Mann entfernte sich zunächst. Während die Beamten noch in der Wohnung waren, kam der 30-Jährige offenbar zurück und zerstach zwei Autoreifen des Streifenfahrzeugs. Ein Passant beobachtete den Vorfall und informierte die Beamten. Weitere Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen wenig später im Umfeld fest. Er verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und war nicht zu beruhigen. Um weitere Zwischenfälle und Straftaten zu verhindern, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Auch dagegen wehrte sich der 30-Jährige massiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Die Nacht verbrachte er dennoch im Polizeiarrest.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel (Reifen am Streifenwagen), Widerstands und Beleidigung ermittelt.

2337 – Ladendieb auf frischer Tat

Innenstadt – Am Freitag (18.10.2024) wurde ein 27-Jähriger bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn.

Gegen 12.00 Uhr war der 27-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in Bahnhofstraße. Dort zog er sich eine Jacke an und wollte damit anschließend das Geschäft verlassen. Mitarbeitern fiel aber auf, dass der Mann das Geschäft ohne Jacke betreten hatte. Sie alarmierten die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Mann die Diebstahlsicherung der Jacke entfernt hatte. Der Mann erhielt von den Beschäftigten ein Hausverbot. Die Jacke hatte einen Warenwert von ca. 230 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 27-Jährigen.

2338 – Polizei stoppt Autofahrer beim „Rennen gegen sich selbst“

Innenstadt – Am Sonntag (20.10.2024) kam es zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Auto und einem Streifenfahrzeug. Eine Verkehrskontrolle klärte die Hintergründe des Vorfalls.

Gegen 03.45 Uhr war eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße unterwegs. Dort kam es beinahe zu einem Unfall mit einem BMW, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit das Streifenfahrzeug beim Abbiegen überholte. Der BMW setzte seine Fahrt fort. Dabei kam es zu einigen Manövern wie Vollbremsungen, Beschleunigungen und Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die Streife konnte das Fahrzeug schließlich im Bereich der Rosenaustraße anhalten. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Fahrt war somit beendet und beim Fahrer musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 25-Jährigen.