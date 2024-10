ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstagabend haben zwei Unbekannte einen 56-jährigen Ladenbesitzer überfallen. Die Täter beraubten den Mann um Bargeld. Nach dem Überfall flüchteten die Männer unerkannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Überfall auf Lebensmittelladen

Dem derzeitigen Sachstand nach betraten zwei Männer gegen 19:50 Uhr einen Lebensmittelladen in der Maximilianstraße und bedrohten den Ladenbesitzer jeweils unter Vorhalt eines Messers. In der Folge hielt ein Täter den 56-Jährigen fest, während sich der andere Unbekannte hinter den Verkaufstresen begab und dort Bargeld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe an sich nahm.

Fahndung nach den Tätern

Nachdem sich der Besitzer gegen einen der Männer körperlich zur Wehr gesetzt hat, flüchteten die Räuber aus dem Geschäft. Dabei rannte einer der Täter in Richtung Leinwanderstraße davon.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndete die Aschaffenburger Polizei mit Hochdruck nach den Flüchtigen. Die Männer werden weiterhin gesucht.

Der 56-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war jedoch nicht nötig.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden:

circa 25-30 Jahre alt

circa 185 cm groß

schlanke Statur

schwarze, kurze Haare

trug eine schwarze Hose und einen weißen Pullover

trug eine weiße Maske oder einen weißen Schal

Der andere Täter kann folgendermaßen beschrieben werden:

circa 25-30 Jahre alt

circa 185 cm groß

schlanke Statur

trug eine blaue Jeanshose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine grüne Bomberjacke

trug eine weiße Maske oder einen weißen Schal

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubüberfalls übernommen und wendet sich in diesem Zusammenhang mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am Samstag, gegen 19:50 Uhr, Personen im Bereich der Maximilianstraße oder Leinwanderstraße festgestellt, die auf die Personenbeschreibungen passen?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat Personen in den Bereichen gesehen, die sich verdächtig verhalten haben?

Wer hat etwas von dem Überfall auf das Geschäft mitbekommen?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Tat beitragen?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 an die Kripo Aschaffenburg zu wenden.