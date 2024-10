NÜRNBERG. (1087) Vier Männer stehen im Verdacht, am späten Samstagabend (19.10.2024) in einen Wertstoffhof in Nürnberg-Schafhof eingebrochen zu sein. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen auf der Flucht fest.



Gegen 22:50 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei und teilte den Einbruch in einen Wertstoffhof in der Haeberleinstraße mit. Als sich mehrere alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Ost und Mitte, der Grenzpolizeiinspektion Nürnberg-Flughafen sowie der Bundespolizei dem Gelände näherten, flüchteten vier Männer zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei nahm die mutmaßlichen Einbrecher (24, 25, 25, 26) im Umfeld um den Tatort vorläufig fest.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich die Tatverdächtigen augenscheinlich durch einen Zaun gewaltsam Zugang zu dem Areal verschafft und dort bereits Diebesgut (Werkzeug) bereitgelegt hatten.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung durch. Im weiteren Verlauf unterzogen die Polizisten die Tatverdächtigen einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Diese müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.



