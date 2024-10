Kontrolle eines alkoholisierten Autofahrers - Bußgeldverfahren eingeleitet

MÖMLINGEN, LKR.MILTENBERG. Am Freitagabend kontrollierte die Obernburger Polizei einen alkoholisierten Autofahrer. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Gegen 21:15 Uhr kontrollierten die Beamten den 39-Jährigen, der mit seinem Opel zwischen Pflaumheim und Mömlingen unterwegs war. Hierbei konnte Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Alkoholkonsum des Mannes. Ein beweissicherer Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille.

Der 39-Jährige durfte seine Fahrt nicht vorsetzen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Mädchen von Auto erfasst - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad, sucht die Miltenberger Polizei eine Unfallbeteiligte oder unbeteiligte Zeugen.

Der Unfall ereignete sich gegen 07:45 Uhr im Kreuzungsbereich Debonstraße/ Schneeberger Straße. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 15-Jährige mit ihrem Roller von der Debonstraße kommend an der dortigen Ampelanlage bei Grün in die Kreuzung ein. Dabei wurde sie von einem orangenen oder braunen Pkw mit Dachreling erfasst, der aus Richtung Schneeberger Straße in die Kreuzung einfuhr. Die 15-Jährige verlor durch den Zusammenstoß das Gleichgewicht und prallte gegen eine Mauer.

Die Pkw-Fahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Mädchen. Da beide zunächst davon ausgingen, dass die 15-Jährige unverletzt blieb, wurden keine Personalien ausgetauscht. Im Nachgang stellte die Rollerfahrerin jedoch leichte Verletzungen und auch Beschädigungen am Fahrzeug fest.

Die Polizei Miltenberg ermittelt zum Unfallhergang und sucht nun die beteiligte Pkw-Fahrerin, die mit einem Alter von circa 50 Jahren, einer Größe von circa 160 cm und kurzen, grauen Haaren beschrieben werden kann. Weiterhin hoffen die Beamten auch auf Hinweise von Unbeteiligten.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Zwischen Montagmorgen und Freitagabend haben Unbekannte im Parkhaus an der Berufsschule in der Seidelstraße mehrere Graffitis angebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Von Dienstag, 10:00 Uhr, bis Freitag, 17:50 Uhr, wurde an einem Einfamilienhaus in der Mühlbachstraße die Regenrinne verbogen und aus der Verankerung gerissen. Die Beamten gehen von einem Verkehrsunfall aus, der Verursacher hat sich nicht bei den Hauseigentümern gemeldet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.