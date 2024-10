Alleinbeteiligt gegen Baum gefahren

RUDERATSHOFEN. Am Samstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pkw Fahrerin. Demnach befuhr eine 27-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 5 von Ruderatshofen in Richtung Aitrang. Kurz nach Ruderatshofen kam diese aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die 27-jährige wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Die Pkw-Fahrerin erlitt schwere Verletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße war für eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehren aus Marktoberdorf und Ruderatshofen waren mit 45 Einsatzkräften an der Unfallstelle. (PI Marktoberdorf)

