Verkehrsunfall mit einer Verstorbenen

WILDPOLDSRIED. Am Samstagnachmittag kam es auf der B12 zwischen der Anschlussstelle Wildpoldsried und Kempten zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein junger Mann aus dem Oberallgäu fuhr zusammen mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Kleinkind von Kaufbeuren kommend in Richtung Kempten. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links von der Straße ab, durchbrach neben der Fahrbahn befindliches Gebüsch und prallte frontal gegen einen Baum. Die im Fond hinter dem Fahrersitz sitzende junge Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer und das Kleinkind wurden mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs kam ein Gutachter an die Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug wurde massiv beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung und Absicherung war neben den Polizeikräften der Inspektion und der Verkehrspolizeiinspektion Kempten die Feuerwehr Wildpoldsried im Einsatz. (VPI Kempten)

