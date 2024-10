GOLDKRONACH, LKR. BAYREUTH. Am Freitagnachmittag brachten Betrüger eine Seniorin mit der gängigen Unfallmasche dazu, Bargeld an eine unbekannte Geldabholerin zu übergeben. Die Kripo Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen Mittag rief einer der Täter als vermeintlicher Polizist bei der Dame an und gaukelte ihr vor, dass ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nur durch eine hohe Kautionszahlung vor dem Gefängnis bewahrt werden könne. Die Seniorin übergab gegen 13.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Sickenreuther Straße / Hopfengartenweg Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages an eine unbekannte weibliche Geldabholerin.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Geldübergabe an die unbekannte Frau beobachtet? Wer hat verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Bereich der Sickenreuther Straße gesehen? Bitte melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth.