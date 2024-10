MEMMINGEN / OTTOBEUREN. Zwei Senioren wurden durch Telefonbetrüger um hohe Geldbeträge gebracht. Die Täter täuschten in beiden Fällen vor, dass ein Verwandter der Opfer einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur durch Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe abgewendet werden könne. Die Anrufbetrüger erbeuteten Geldbeträge im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei warnt vor der bekannten Masche und gibt Tipps, wie Sie sich richtig verhalten.

Am 15. Oktober 2024

Am Dienstagnachmittag erhielt ein Senior aus Ottobeuren mehrere Anrufe von Unbekannten, die sich als Richter und Polizeibeamte ausgaben. Sie behaupteten, der Sohn des Seniors habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Zahlung einer sofortigen Kaution einer Inhaftierung entgehen. Unter massivem Druck übergab der Mann Bargeld und Wertmetall im mittleren fünfstelligen Wert an einen Abholer auf dem Marktplatz in Memmingen. Erst nachdem er vergeblich auf das Erscheinen seines Sohnes vor dem Amtsgericht wartete, bemerkte er den Betrug und informierte die Polizei.

Der Abholer wird als etwa 35-jährig, 180 cm groß, mit europäischem Erscheinungsbild und schwarzen mittellangen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack.

Am 16. Oktober 2024

Einen Tag später erhielt eine Seniorin aus Memmingen einen ähnlichen Anruf. Diesmal gab sich die Anruferin als Rechtsanwältin aus und erklärte, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Inhaftierung zu verhindern, sei eine sofortige Kautionszahlung erforderlich. In großer Sorge übergab die Frau einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag an einen Mann, der kurze Zeit später an ihrer Haustür erschien. Der Betrug fiel auf, als die Seniorin ihren Schwiegersohn verständigte, um nach ihrer Tochter zu fragen.

Der Abholer wird als etwa 40 Jahre alt, untersetzt, mit rundem Gesicht und schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Jeans und eine schwarze Steppjacke. Er war mutmaßlich im Bereich der Schießstattstraße zu sehen.

Zeugen gesucht!

In beiden Fällen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08331 1000 an die Polizei zu wenden.

Schockanrufe im Unterallgäu und in Memmingen

Im Jahr 2023 registrierte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West im Bereich Memmingen und im Landkreis Unterallgäu fast 170 Fälle dieser Betrugsmasche. In acht Fällen waren die Täter hierbei erfolgreich. Insgesamt erbeuteten sie eine Summe von knapp 500.000 Euro.

Im laufenden Jahr kam es bislang zu knapp 120 angezeigten Betrugsdelikten in Memmingen und im Unterallgäu, wovon zehn Schockanrufe mit einer Gesamtschadenssumme von ebenfalls fast 500.000 Euro für die Betrüger erfolgreich waren.

Tipps der Polizei | So schützen Sie sich und Ihre Angehörigen

Die Polizei ermahnt zur besonderen Vorsicht – gesunde Skepsis und Misstrauen sind keinesfalls unhöflich! Ganz gleich, welche Geschichte Ihnen am Telefon erzählt wird, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen.

Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihr Gesprächspartner Geld verlangt.

Geben Sie keine persönlichen Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an Fremde.

Die echte Polizei fordert Sie niemals auf, Bargeld oder Wertgegenstände zu übergeben, um eine vermeintliche Kaution zu begleichen. Zudem wird von der Polizei niemals die Notrufnummer 110 im Display angezeigt.

Beenden Sie das Telefonat und rufen Sie Verwandte oder Bekannte an oder wenden Sie sich an die Polizei.

Grundsätzlich gilt: Verständigen Sie bei verdächtigen Vorfällen oder Kontaktaufnahmen sofort die Polizei über den Notruf 110 .

. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über Betrugsmaschen und geben Sie die Hinweise weiter.

Weitere Informationen:

Infoblätter | Callcenterbetrug

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).