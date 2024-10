KULMBACH. Donnerstagabend versuchte ein Unbekannter unter Einsatz eines Pfeffersprays die Umhängetasche eines 22-Jährigen zu stehlen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Ein 22-jähriger Mann lief gegen 19.30 Uhr den Fußweg zwischen der Fischergasse und dem Schwedenstegparkplatz in Kulmbach entlang. Er bewegte sich in Richtung Skaterpark, als ein Unbekannter aus dem Gebüsch sprang und versuchte, den Mann anzugreifen. Der Täter versuchte unter Verwendung eines Pfeffersprays die Umhängetasche des Fußgängers zu entreißen. Dies misslang ihm, woraufhin er in Richtung Grünzug flüchtete.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet Zeugen, die im Zeitraum von 19.30 Uhr bis 20 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Skaterparks gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.