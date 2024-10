ZEIL AM MAIN, LKR. HAßBERGE. Die Obduktion des, am Brandort gefundenen Leichnams, ist abgeschlossen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort ebenfalls. Eine DNA-Analyse soll nun Klarheit über die Identität des Verstorbenen bringen.

Wie bereits berichtet, kam es im Ortsteil Krum am Dienstagnachmittag zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand eines Wohnhauses.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt führt in dem Fall die Ermittlungen. Diese sind nun vor Ort abgeschlossen. Die durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion wurde durchgeführt. Diese erbrachte ein Ergebnis hinsichtlich der Todesursache, welche mit dem vor Ort festgestellten Geschehen in Einklang zu bringen sind. Zur Klärung der Identität des Verstorbenen wurde ein DNA-Gutachten in Auftrag gegeben.

Die Ermittlungen vor Ort sind nun abgeschlossen. Nachdem der Brandort durch die Kriminalpolizei Schweinfurt sowie einen Brandsachverständigen mehrfach begangen wurde, geht die Kriminalpolizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.