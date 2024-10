EMSKIRCHEN. (1085) Wie mit Meldung 1056 berichtet, geriet am 11.10.2024 eine Hütte im Bereich Emskirchen (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten stellten die Kräfte der Feuerwehr eine verbrannte Leiche im Inneren der Hütte fest. Die Obduktion führte nun zur Identifizierung der bislang unbekannten Person.

Die am vergangenen Mittwoch (16.10.2024) durchgeführte Obduktion ergab, dass die Person in Folge Erstickens verstorben ist. Per DNA-Analyse konnte weiterhin die Identität festgestellt werden. Demnach handelt es sich um einen 55-jährigen Mann, welcher über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte. Ermittlungen zu Folge hatte er seit längerem in der Hütte gewohnt.

Eine Fremdeinwirkung kann ausgeschlossen werden, die Kriminalpolizei geht von einem Unfallgeschehen aus.

Die Feststellung der genauen Brandursache ist nicht möglich, da die Hütte bis auf die Grundmauern abgebrannt ist.

Erstellt durch: Janine Mendel