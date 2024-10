Mobile Wache unterwegs

Polizei informiert und berät auf dem Lechhauser Marktsonntag

Lechhausen – Am kommenden Sonntag (20.10.2024) findet der Marktsonntag in Lechhausen statt. Die Polizei Augsburg Ost wird in Zusammenarbeit mit der Polizei München mit der Reiterstaffel, der Kinderpolizeiwache, der Mobilen Wache sowie Polizeifahrzeugen vor Ort sein.

Besucherinnen und Besucher können sich zu den verschiedensten Themen informieren und beraten lassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Präventionstheater – Lug und Betrug

Hochzoll – Am kommenden Dienstag (22.10.2024), 15.00 Uhr veranstaltet die Kriminalpolizei Augsburg mit dem „Neuen Theater Mering e.V.“ ein Präventionstheater (nicht nur) für Seniorinnen und Senioren zum Thema Lug und Betrug.

Die Veranstaltung findet im

Pfarrsaal Zwölf Apostel

Zwölf-Apostel-Platz 1

86163 Augsburg

statt.

Die Vorstellung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einladung zum Medientermin

Augsburg - Am kommenden Donnerstag (24.10.2024) um 11.00 Uhr findet eine Medienrunde zum Thema „tödliche Verkehrsunfälle und Gefahren durch Drogen im Straßenverkehr“ statt. Dabei möchten wir auf das Stadtgebiet, sowie die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Augsburg und Aichach-Friedberg eingehen. Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter ins

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Gögginger Straße 43

86159 Augsburg

herzlich ein.

Polizeivizepräsident, Michael Riederer, Polizeihauptkommissar Lauser (Fachbereich Verkehr im Sachgebietes E2) und Polizeihauptkommissarin Bauer der Verkehrspolizei Augsburg werden zu verschiedenen Punkten informieren und über Erfahrungen aus der Praxis berichten. Im Anschluss sind O-Töne möglich.

Die Veranstaltung wird, wie gewohnt, im Hybridformat (Teilnahme vor Ort oder per Videokonferenz) stattfinden. Wir bitten um vorherige Anmeldung per Mail oder Telefon bei der Pressestelle.

2318 - Einladung zum Fernfahrerstammtisch

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg lädt nach einer mehrjährigen Pause ein zum „Runden Tisch“ mit den Lkw-Fahrern.

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet statt am

Mittwoch, 23.10.2024, ab 19.00 Uhr

in der Autobahnraststätte Augsburg-Ost

Dabei können die LKW-Fahrer nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit Vertretern anderer Behörden und Verbände ins Gespräch kommen und für sie relevante Themen diskutieren.

Die Veranstaltung feiert 2024 sein 20-jähriges Bestehen.

Bei der Veranstaltung wird zudem der langjährige Verantwortliche, Polizeihauptkommissar Schuster, verabschiedet werden. Zudem ist ein Vortrag von Polizeioberkommissarin Möller aus Niedersachsen – deutschlandweite Verantwortliche für den Fernfahrerstammtisch - angesetzt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg steht Ihnen für eventuelle Rückfragen unter der Telefonnummer 0821/323-2013 zur Verfügung.