WAIZENBACH, LKR. BAD KISSINGEN. Bereits am Freitag letzter Woche haben Beamte der Polizeiinspektion Hammelburg einen verletzten und vermissten Pilzsammler aus dem Wald gerettet. Nachdem die Polizisten den Mann ausfindig machen konnten, trugen sie ihn gemeinsam mit dem Rettungsdienst auf einer Trage aus dem Wald. Anschließend kam der Verletzte mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau hatte er sich am Freitagnachmittag auf die Suche nach Pilzen gemacht. Als er gegen Abend nicht zu dem vereinbarten Treffpunkt zurückgekehrt war, sprach seine Frau eine Streife der Polizei Hammelburg an, die gerade einen Wildunfall zwischen Diebach und Waizenbach aufnahm. Aufgrund der bereits einbrechenden Dunkelheit und der stark sinkenden Temperaturen leitete die Polizei gemeinsam mit dem Rettungsdienst erste Suchmaßnahmen ein. Glücklicherweise konnte der bei der Suche nach Pilzen gestürzte Mann über sein Handy telefonisch erreicht und so sein Aufenthaltsort näher eingegrenzt werden.

Da der Verletzte wohl aufgrund des Sturzes vollkommen desorientiert war und abseits von befestigten Wegen im Wald lag, forderten die Ordnungshüter ihn auf, seine Taschenlampe am Handy einzuschalten, um ihn so möglicherweise zu entdecken. Zum Glück konnten die Einsatzkräfte der Polizei relativ schnell den Lichtschein im Wald entdecken und sich um den Verletzten kümmern. Da er bereits erste Anzeichen einer Unterkühlung zeigte, versuchten die Beamten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit einer isolierenden Unterlage und ihrer Kleidung warm zu halten. Mit vereinten Kräften trugen der Rettungsdienst und die Streifenbesatzung den Mann auf einer Trage aus dem Wald. Nach der medizinischen Erstversorgung kam er schließlich in ein Krankenhaus.