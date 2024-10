ARNBRUCK, LKR. REGEN. Am Mittwoch (16.10.2024) gegen 19.45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerweht und Polizei zu einem Brand nach Arnbruck gerufen. Es wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochabend wurde die Polizei über die Intergrierte Leitstelle über einen Brand einer landwirtschaftlichen Scheune in Arnbruck informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude in Vollbrand und die Feuerwehr war bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Scheune brannte samt Inhalt nieder, jedoch konnte ein Übergreifen auf nebenstehende Gebäude verhindert werden. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen oder Tiere verletzt.

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen. Der Sachschaden liegt polizeilichen Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Veröffentlicht: 17.10.2024, 14.40 Uhr