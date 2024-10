NÜRNBERG. (1078) In den frühen Sonntagmorgenstunden (13.10.2024) verletzten Unbekannte einen jungen Mann in der Nürnberger Innenstadt schwer. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.



Der 20-jährige Mann, welcher eine helle Jacke trug, befand sich gegen 00:30 Uhr in Begleitung mit einem 19-Jährigen und zwei jungen Frauen in einem 24/7- Shop in der Luitpoldstraße.

Dort geriet er aus noch nicht geklärter Ursache mit vier unbekannten Männern in Streit. Die Streitigkeit verlagerte sich vor das Geschäft und eskalierte in eine handfeste Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 20-Jährige mit Fäusten zu Boden geschlagen wurde. Dort traten die Unbekannten offenbar mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf des am Boden liegenden 20-Jährigen.

Die unbekannten Männer ließen dann von ihrem Opfer ab und flüchteten in Richtung Innenstadt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen alarmierter Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, gelang es den Männern unerkannt zu entkommen.

Der 20-jährige Mann erlitt durch die Schläge und Tritte schwere Gesichts- und Kopfverletzungen, sodass er stationär in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Fußtritten gegen Kopf führt nun die Nürnberger Mordkommission Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche das Geschehen beobachtet oder Hinweise zur Identität der unbekannten Männer geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / bl