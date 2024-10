REICHENBERG, OT FUCHSSTADT, LKR. WÜRZBURG. KOLITZHEIM, OT OBERSPIESHEIM, LKR. SCHWEINFURT. Auf zwei Biogasanlagen hatten es Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag abgesehen. In beiden Fällen gingen die Einbrecher gewaltsam vor und flüchteten mit ihrer Beute. Derzeit ermitteln die Polizeiinspektionen Würzburg-Land und Gerolzhofen und suchen dabei nach Zeugen.

Biogasanlage im Landkreis Würzburg angegangen

In der Zeit zwischen Montag, 21:00 Uhr, und Dienstag, 06:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten einer Biogasanlage in Fuchsstadt. Dabei entwendeten die Täter Spezialteile der Anlage im Wert eines niedrigen fünftstelligen Betrages.

Weitere Anlage im Landkreis Schweinfurt betroffen

Eine Biogasanlage in Oberspiesheim wurde in der Zeit zwischen Montag, 22:45 Uhr, und Dienstag, 00:15 Uhr, ebenfalls Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten stiegen auch hier gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Spezialteile der Anlage im Wert eines mittleren bis hohen vierstelligen Betrages.

Polizei ermittelt und prüft möglicher Zusammenhang

Die Polizeiinspektionen Gerolzhofen und Würzburg-Land ermitteln derzeit jeweils unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Hierbei wird auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den Taten geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu den Fällen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09382/9400 Bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen oder unter Tel. 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.