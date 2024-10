EITENSHEIM, LKRS. EICHSTÄTT.Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße B13 wurden am heutigen Vormittag zwei Personen getötet. Zwei weitere Beteiligte erlitten schwere Verletzungen.

Gegen 10:00 Uhr befuhr ein mit drei Personen besetzter Pkw Mercedes-Benz die B13 in Fahrtrichtung Eichstätt. Zwischen den Ortschaften Eitensheim und Pietenfeld geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Seat.

Der aus dem Landkreis Eichstätt stammende 79-jährige Fahrer des Mercedes sowie eine im Fond sitzende 72-jährige Frau verstarben trotz intensiver medizinischer Bemühungen noch an der Unfallstelle. Der 75-jährige Beifahrer im Mercedes wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Die ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt stammende Fahrerin des Pkw Seat wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die 36-jährige Frau konnte von der Feuerwehr befreit und durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein in einer Babyschale sitzendes, wenige Monate altes Baby erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen und wird in einer Klinik beobachtet.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße B13 bleibt bis zur Beendigung der polizeilichen Aufnahme und dem Abschluss der Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt.