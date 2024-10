1665. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Verkaufsstand – Altstadt

Am Dienstag, 15.10.2024, gegen 21:15 Uhr, verschaffte sich ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München Zutritt in einen Verkaufsstand am Viktualienmarkt.

Der Betreiber eines Nachbarstandes konnte dies beobachten und verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 47-Jährigen noch im Verkaufsstand festnehmen.

Nach Anzeigenerstattung wegen des Einbruchs und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1666. Mehrere Raubdelikte während zwei Konzertveranstaltungen – Freimann

Am Montag, 14.10.2024 und am Dienstag, 15.10.2024, zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr, kam es während der Konzerte in einer Veranstaltungshalle zu mehreren Raubdelikten. Hierbei wurden getragene Halsketten von Konzertbesuchern gewaltsam entwendet. Im Anschluss verschwanden der oder die Täter in der Menschenmenge.

Nach aktuellem Stand sind bislang sechs Taten (zwei am Montag und vier am Dienstag) bekannt. Bei den Geschädigten handelte es sich um männliche Besucher der Konzerte im Alter zwischen 17 und 23 Jahren aus dem süddeutschen und österreichischen Raum. Die Geschädigten erlitten hierbei teilweise oberflächliche Verletzungen im Halsbereich.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lilienthalallee, insbesondere in der Zenith-Halle (Freimann) während der Konzerte Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder selbst Geschädigte sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1667. Verkehrsunfallflucht; vier Personen verletzt – Trudering

Am Dienstag, 15.10.2024, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein Berufskraftfahrer mit einem Linienbus samt Anhänger auf der Bajuwarenstraße in Richtung Moosfeld. Weil vor dem Bus eine bislang unbekannte männliche Person mit einem krankenfahrstuhlähnlichen Fahrzeug abrupt abbremste, um die Fahrbahn zu verlassen, leitete der Busfahrer eine Gefahrenbremsung ein.

Dabei fiel ein 48-jähriger Fahrgast mit Wohnsitz in München gegen eine im Bus befindliche Trennscheibe, welche daraufhin zerbrach. Durch die Glassplitter wurden sowohl der 48-Jährige als auch eine 16-jährige Mitfahrerin mit Wohnsitz in München leicht verletzt. Des Weiteren wurden zwei jeweils 16-jährige Fahrgäste mit Wohnsitz in München durch die Sofortbremsung leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Der unbekannte Fahrer des krankenfahrstuhlähnlichen Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.