GEROLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Dienstagnachmittag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Keyßerstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Einbrecher im Anschluss ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang am Dienstagnachmittag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Geroldsgrün bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.