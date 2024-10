ROSENHEIM. In der Nacht auf Mittwoch, 16. Oktober 2024, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Rosenheimer Innenstadt ein, entwendete Schmuckstücke und flüchtete anschließend mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge hatte am Mittwochmorgen (16. Oktober 2024) festgestellt, dass die Eingangstüre eines Juweliergeschäfts in der Brixstraße in der Innenstadt von Rosenheim offensichtlich aufgebrochen wurde und verständigte umgehend die Polizei.

Nach jetzigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, gegen 2.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Juweliergeschäft und entwendete etliche Schmuckstücke. Der Stehlschaden dürfte sich, nach derzeitigem Ermittlungsstand, im unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Der Täter flüchtete anschließend in bislang unbekannte Richtung.

Die ersten Ermittlungen vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Rosenheim. Im weiteren Verlauf übernehmen die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats K2, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die weitere Sachbearbeitung.

Vom Täter ist bislang bekannt, dass dieser mit einem Kapuzenpullover, Jeans und Turnschuhen bekleidet war und zum Abtransport der Beute einen Koffer Trolley hinter sich herzog.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08031/200-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Möglicherweise hat sich der Täter bereits vor der eigentlichen Tat am Mittwochmorgen (16. Oktober 2024), gegen 2.00 Uhr, im Umfeld des Juweliergeschäfts in der Brixstraße in Rosenheim aufgehalten und war jemandem aufgefallen.