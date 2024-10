2292 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – Am gestrigen Montag (14.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 41-jährigen Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer in der Unterführung der Lechhauser Brücke. Der unbekannte Fahrradfahrer flüchtete.

Gegen 16.30 Uhr bog die 41-jährige Fahrradfahrerin von der Radetzkystraße nach Westen in Richtung Unterführung der Lechhauser Brücke ab. Dabei kam ihr der unbekannte Fahrradfahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 41-Jährige stürzte und wurde dadurch leicht verletzt. Der unbekannte Fahrradfahrer fuhr ohne stehen zu bleiben weiter. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den unbekannten Fahrradfahrer. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2293 – Einbruch in Imbiss – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Montag (14.10.2024) brach ein bislang unbekannter Täter in einem Imbiss in der Konrad-Adenauer-Allee ein.

Der bislang unbekannte Täter entwendete gegen 02.00 Uhr Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine dunkle, lange Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und eine auffällig glitzernde Armbanduhr / Ringe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2294 – Falscher Bankmitarbeiter

Lechhausen - Am gestrigen Montag (14.10.2024) kam es zu einem Betrug eines 50-jährigen Mannes durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und brachte den 50-Jährigen dazu Geld an den Betrüger zu überweisen. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

2295 - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen

Lechhausen – Am Montag (14.10.2024) schlugen vier unbekannte jugendliche Täter gegen mehrere Autos in der Curtiusstraße.

Gegen 20.30 Uhr beobachtete ein Zeuge die vier Täter dabei, wie diese gegen mehrere parkende Autos schlugen. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden. Es entstand kein Sachschaden an den Fahrzeugen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung und bittet daher um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Oberhausen – Im Zeitraum von Samstag (12.10.2024) bis Montag (14.10.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Renault in der Weiherstraße.

Gegen 20.00 Uhr parkte eine 21-Jährige ihren Renault am Straßenrand. Als diese am Montag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an den Reifen fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.