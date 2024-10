WÜRZBURG / INNENSTADT. Mitte Juni war ein damals noch Unbekannter in eine Wohnung eingebrochen und unerkannt mit seiner Beute entkommen. Inzwischen konnte die Kriminalpolizei Würzburg einen Tatverdächtigen ermitteln. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Einbruch in der Klinikstraße

Dem Sachstand nach, hat sich der Einbruch in der Klinikstraße am 13. Juni 2024, zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr ereignet. Der damals unbekannte Täter verschaffte sich offensichtlich gewaltsam über die Wohnungstüre Zutritt zu der Wohnung im vierten Obergeschoss. Der Täter entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Ermittlungserfolg dank DNA-Spur

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Den entscheidenden Hinweis lieferte nun eine am Tatort gesicherte Spur, deren Auswertung die DNA eines 50-jährigen Mannes zu Tage gebracht hat.

Nachdem der 50-Jährige bereits wegen gleichgelagerten Fällen in Wiesbaden sowie in Fürth in den Fokus der dortigen Ermittler geraten ist, konnten die Kriminalpolizisten die Spur mit dem Erbgut des Tatverdächtigen vergleichen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann auf Grund der Ermittlungen vor, den Einbruch in der Klinikstraße begangen zu haben und konnte in der Folge einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erwirken.

Festnahme des Tatverdächtigen

Die Bundespolizei konnte den Gesuchten am 08. Oktober 2024 in einem Zug in Hamm schließlich festnehmen. Er befindet sich inzwischen in einer unterfränkischen Justizvollzugsanstalt.