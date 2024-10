ALTÖTTING. Nach der körperlichen Auseinandersetzung vor einem Club in Altötting in der Nacht auf Sonntag, den 13. Oktober 2024, ist der 41-jährige lebensbedrohlich Verletzte im Klinikum seinen schweren Verletzungen erlegen. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln jetzt gegen zwei Beschuldigte wegen eines vollendeten Totschlags und gegen einen Beschuldigten wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung. Zur genauen Tataufklärung sucht die Polizei nach Zeugen. Alle drei Hauptverdächtigen befinden sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein in Haft.

In der Nacht auf Sonntag (13. Oktober 2024) gegen 2.00 Uhr kam es vor einem Altöttinger Club in der Marienstraße im Eingangs- bzw. Treppenbereich zu einer heftigen Auseinandersetzung zweier Personengruppen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen drei ungarische Staatsangehörige wegen eines zuvor erteilten Hausverbots in Streit mit den Sicherheitskräften des Clubs. Im Verlauf der Streitigkeit gingen die beiden Personengruppen unter Beteiligung anderer Personen aufeinander los.

Ein 33-jähriger ungarischer Staatsangehöriger wurde durch massive Tritte gegen den Kopf schwer und ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch einen Messerstich aus der Dreiergruppe heraus in den Oberkörperbereich mittelschwer verletzt. Ein weiterer 41-jähriger ungarischer Staatsangehöriger hatte, ebenfalls durch zahlreiche heftige Fußtritte und Gewalteinwirkung gegen den Oberkörper- und Kopfbereich, lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und erlag nunmehr im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein hatte noch am 14. Oktober 2024 beim zuständigen Ermittlungsrichter entsprechend Haftbefehle sowohl gegen den 22-jährigen ungarischen Staatsangehörigen, welcher mit dem Messer agierte, wie auch gegen einen 35-jährigen und einen 27-jährigen Deutschen, welche massiv gegen den Kopfbereich getreten haben, erwirkt. Die drei Hauptverdächtigen befinden sich in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Zur Klärung der genauen Tatumstände bitten die Ermittler des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf um Zeugenhinweise. Insbesondere Gäste des Clubs und Personen im Nahbereich um den Club kommen als wichtigen Zeugen in Betracht!

Wer hat zur Tatzeit (Sonntag, 13. Oktober 2024, 2.13 Uhr) die Auseinandersetzung am Club mitbekommen und kann Angaben zum genauen Tathergang machen?

Hat jemand im Vorfeld der Tat Beobachtungen gemacht, die mit der späteren Auseinandersetzung in Verbindung stehen könnten?

Hat sonst jemand Beobachtungen gemacht, welche zur Klärung der Tat beitragen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf unter der Telefonnummer 08631/3673-0 zu melden.