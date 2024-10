NÜRNBERG. (1075) Ein bislang unbekannter Junge hat am Samstagabend (12.10.2024) im Stadtteil Schoppershof eine Seniorin (81) mit seinem Rad angefahren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die 81-Jährige war gegen 18:15 Uhr auf Höhe eines Einkaufszentrums in der Äußeren Bayreuther Straße zu Fuß unterwegs, als sie auf dem Gehweg von hinten von einem Radfahrer angefahren wurde und stürzte. Die Seniorin zog sich eine Verletzung an der Hand und diverse Prellungen zu und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Der Radfahrer fuhr noch vor Eintreffen der Polizei weiter, ohne dass seine Personalien festgestellt werden konnten.

Beschreibung des Jungen:

Etwa 10 – 12 Jahre alt, ca. 150 – 160 cm groß, dunkle Haare, fuhr ein blaues Mountainbike.

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall auf und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Jungen geben können, sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann