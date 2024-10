ALTÖTTING. Nachdem ein 41-Jähriger in der Nacht auf Sonntag, 13. Oktober 2024, im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung schwerstverletzt und während der Auseinandersetzung ein Messer eingesetzt wurde, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Die drei Haupttatverdächtigen wurden nach kurzer Zeit festgenommen und bereits dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen die drei Beschuldigten jeweils Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.

In der Nacht auf Sonntag (13. Oktober 2024) gegen 2.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd informiert, dass es soeben zu einer massiven Schlägerei mit mehreren Personen unter dem Einsatz von Messern im Eingangs- bzw. Treppenbereich eines Clubs in der Marienstraße in Altötting gekommen wäre.

Bei Eintreffen der sofort alarmierten Einsatz- und Rettungskräfte stellte sich nach derzeitigem Kenntnisstand heraus, dass zwei Personengruppen, wohl wegen eines zuvor erteilten Hausverbots und eines vorangegangenen Streites, vor dem Club aufeinander losgegangen waren.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger durch einen Messerstich in den Oberkörperbereich mittelschwer, ein 33-jähriger ungarischer Staatsangehöriger durch massive Tritte gegen den Kopf schwer verletzt; ein 41-jähriger ungarischer Staatsangehöriger erlitt, ebenfalls durch zahlreiche massive Fußtritte gegen den Kopf, lebensbedrohliche Verletzungen. Sein Zustand gilt nach derzeitigem Ermittlungsstand als sehr kritisch, ein Ableben ist wahrscheinlich.

Ein Beschuldigter war zunächst mit einem Pkw geflüchtet, konnte aber im Zuge der darauffolgenden, groß angelegten Fahndung ermittelt und durch Kräfte der Polizeiinspektion Mühldorf und Waldkraiburg vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund des Messerstichs in den Oberkörperbereich und der zahlreichen Tritte gegen den Kopf, die zu schweren Kopfverletzungen geführt haben, sind die drei Beschuldigten dringend verdächtig, sich des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat beim zuständigen Ermittlungsrichter entsprechende Haftbefehle erwirkt, die heute in Vollzug gesetzt wurden. Die drei Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.

Die ersten Ermittlungen vor Ort sowie die Koordinierung der Fahndungsmaßnahmen erfolgten durch Beamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Altötting. Noch am Ereignisort übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizei Traunstein die weiteren Untersuchungen. In der Folge übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf die umfangreichen Ermittlungen.