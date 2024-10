Bahnunfall mit tödlichem Ausgang

NEU-ULM. Heute ereignete sich gegen 15:45 Uhr in Neu-Ulm/Schwaighofen in der Reuttier Straße an der Bahnlinie Neu-Ulm-Memmingen ein tödlicher Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Radfahrer die Reuttier Straße in Richtung Otto-Renner-Straße. Beim Überqueren der Bahngleise wurde der Radfahrer von einem herannahenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Zwar leitete der Zugführer unverzüglich eine Notbremsung ein, konnte jedoch den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Es muss im Moment davon ausgegangen werden, dass die Bahnschranken zum Unfallzeitpunkt ordnungsgemäß geschlossen waren und daher der Radfahrer diese umfahren haben muss. Die Zugstrecke wurde für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig für den Bahnverkehr gesperrt. Wir bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzen. (PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).