WEYARN, LKR. MIESBACH. Schleierfahnder der Bayerischen Grenzpolizei stellten bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle am Samstag, 12. Oktober 2024, etwa 1 Kilogramm Kokain und Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich sicher. Der mutmaßliche Drogenschmuggler (26) wurde festgenommen, er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten am Samstag (12.10.2024) gegen 16.15 Uhr an einer Tankstelle an der Autobahn A8 im Gemeindebereich von Weyarn einen Pkw mit Frankfurter Zulassung sowie dessen Fahrer, einen 26 Jahre alten Deutschen aus dem Regierungsbezirk Darmstadt (Hessen).

Der Mann konnte zunächst zwar alle erforderlichen Dokumente vorzeigen, bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Schleierfahnder aber in einen Hohlraum Bargeld und ein Paket mit weißem Pulver.

Der 26-Jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle in Raubling gebracht, wo er die Nacht auf Sonntag in einer Haftzelle der Polizei verbrachte. Der Pkw BMW wurde sichergestellt und ebenfalls zur Dienststelle gebracht. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass es sich bei dem weißen Pulver, gewogen etwas mehr als 1 Kilogramm, um Kokain handelt. An Bargeld wurden etwa 90.000 Euro sichergestellt.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den mutmaßlichen Drogenschmuggler, den der Ermittlungsrichter im Laufe des gestrigen Tages (Sonntag, 13.10.2024) erließ. Der Beschuldigte wurde unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.