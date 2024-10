NÜRNBERG. (1071) Am Freitagvormittag (11.10.2024) kam es im Stadtteil Langwasser zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw beim Ausfahren vom Parkplatz eines Discounters. Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei Nürnberg.



Eine Passantin verständigte kurz vor 11:00 Uhr die Polizei, weil in der Zollhausstraße ein Audi mit einem dunklen SUV – mutmaßlich einem Mercedes – zusammengestoßen war. Die Fahrerin (78) des Audis fuhr ohne anzuhalten weiter und konnte von einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd in der Karl-Schönleben-Straße angehalten werden. Am Audi waren frische Beschädigungen erkennbar, sodass man gemeinsam zum Parkplatz des Discounters zurückfuhr.

Hier konnte allerdings der beschriebene schwarze SUV nicht mehr angetroffen werden, dessen Fahrer als „älterer Herr“ beschrieben wird. Er soll nach dem Zusammenstoß ausgestiegen sein und sein Fahrzeug in Augenschein genommen haben.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bitte Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere den Fahrer des schwarzen SUV, sich unter der Rufnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



