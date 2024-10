BAB A3, PASSAU. Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben am Wochenende bei Verkehrskontrollen eine größere Menge Cannabis sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen.

Fall 1:

Am Freitagvormittag (11.10.2024) gegen 09.20 Uhr kontrollierten die Fahnder auf der A3 bei Passau einen Audi in Fahrtrichtung Suben. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Fahrers sowie des Audis fanden die Beamten insgesamt rund vier Kilogramm Haschisch sowie etwa 2 Gramm Kokain. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und das Rauschgift sichergestellt. Außerdem zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Nach einer Vorführung beim zuständigen Amtsgericht in Passau am Freitag wurde der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl erlassen und der 24-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Fall 2:

Am Freitagabend (11.10.2024) gegen 21.30 Uhr kontrollierten Schleierfahnder auf der A3 ebenfalls in Fahrtrichtung Suben einen Opel mit österreichischer Zulassung. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 68-jähriger Deutscher und sein 50-jähriger, österreichischer Begleiter, führten insgesamt im Fahrzeug rund ein Kilogramm Marihuana mit, welches vor Ort von den Beamten sichergestellt wurde. Die Ermittlungen hat ebenso die Kriminalpolizei Passau zusammen mit der Staatsanwaltschaft übernommen. Im Zuge dieser wurde ein Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung erwirkt, der am Samstag (12.10.2024) vollzogen wurde.

Die Beamten stellten Bargeld im hohen vierstelligen Bereich sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder entlassen.

Veröffentlicht: 14.10.2024, 14.15 Uhr