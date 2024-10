1647. Ermittlungen wegen Illegalem Glücksspiel

Im Juni 2024 gingen beim Kommissariat 33 mehrere Hinweise auf illegales Glücksspiel ein. Demnach sollen freitags Pokerspiele mit höheren Einsätzen im 1. Stock eines Gewerbebetriebes in einem Industriegebiet im Münchener Norden stattfinden. Durch die ersten Ermittlungen konnten bereits Hinweise auf zwei Veranstalter dieser Pokerrunden erlangt werden. Hierbei handelt es sich um einen 46jährigen serbischen Staatsangehörigen, sowie um einen 35jährigen türkischen Staatsangehörigen.

Die Staatsanwaltschaft München I, Abt. V - Glücksspiel, wurde zeitnah einbezogen und Verfahren gegen die Veranstalter eines illegalen Glücksspiels eröffnet. Im Verlauf der zunächst noch verdeckt geführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass weitere Personen als Veranstalter fungierten. Zudem war festzustellen, dass bis zu 20 Personen an diesen Pokerrunden teilnahmen.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde nun für die Nacht vom letzten Freitag (11.10.2024) auf Samstag (12.10.2024) eine Durchsuchung der Örtlichkeit geplant. Der polizeiliche Zugriff erfolgte schließlich am Samstag, gegen 00:50 Uhr.

Durch die schlagartig eindringenden Polizeikräfte konnten vier Personen in einem Raum, welcher ausschließlich fürs Pokern eingerichtet war, festgestellt werden. Auf einem größeren professionellen Spieltisch (ausgelegt für mindestens 8 Spieler) befanden sich Handys, Pokerchips, Karten, Zigarettenschachteln, Taschen und Tabletts mit Getränken und Speisen, welche darauf hindeuteten, dass kurz zuvor das Spiel unterbrochen worden war.

In einem Vorraum wurden weitere sieben Personen angetroffen. Für alle bestand die Möglichkeit, beim Aufbrechen der Zugangstüre, das eine gewisse Geräuschkulisse erzeugte, aus dem eigentlichen Pokerraum zu flüchten.

Letztendlich besteht gegen vier Personen der Verdacht des Veranstaltens eines illegalen Glücksspiels, gegen sieben weitere Personen der Verdacht der Beteiligung am illegalen Glücksspiel.

Beschlagnahmt wurden neben Pokerchips, Kartendecks, der Pokertisch und vor allem auch Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich.

Alle zunächst festgehaltenen Personen wurden nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Hinweis: Glücksspiel ist staatlich reguliert: Hierzu gehört beispielsweise die Ziehung der Lottozahlen oder auch Glücksspiel in Casinos. Die gesetzlichen Regelungen dienen dem Spielerschutz und sollen privates Glücksspiel verbunden mit einer erhöhten Suchtgefahr unterbinden. Ein Glücksspiel (i.S. § 3 GlüStV) liegt vor, wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Ein öffentliches Glücksspiel liegt immer dann vor, wenn für einen größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teilnahmemöglichkeit besteht oder es sich um gewohnheitsmäßig veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sonstigen geschlossenen Gesellschaften handelt. Private Pokerrunden um Geld und Sachpreise sind dennoch erlaubt, so lange mehrere Regeln (wie z. B. keine Öffentlichkeit, keine Regelmäßigkeit, kein Einkaufen - buy-in - ins Spiel) beachtet werden.

Prävention: Alle Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, die über eine Erlaubnis oder Konzession nach dem Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland seit 2021 verfügen, sind auf der sogenannten „White List“ zu finden. Hier können Sie bequem ihren Anbieter überprüfen. Schützen Sie sich vor Strafanzeige. Informieren Sie sich, bevor Sie an einem Glücks- oder Lottospiel im Internet teilnehmen über folgenden Link:

https://www.gluecksspiel-behoerde.de/de/erlaubnisfaehigesgluecksspiel/whitelist

1648. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 11:05 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw auf der Lindwurmstraße stadtauswärts.

Zur selben Zeit fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec auf der Lindwurmstraße stadteinwärts.

Auf Höhe der Häberlstraße wollte der 48-jährige Pkw-Fahrer nach links in diese abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 32-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser stürzte hierbei zu Boden.

Der 32-Jährige wurde am Kopf schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1649. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Moosach

Am Freitag, 11.10.2024, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter Täter bei einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der Täter gab sich gegenüber der Frau als Handwerker aus und gelangte so in das Haus.

Dort hielt er sich zeitweise unbeobachtet auf. Nachdem der Täter das Haus verlassen hatte, fiel der über 80-Jährigen auf, dass diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet wurden. Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf 110.

Eine im Bereich des Tatorts sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sprach hochdeutsch/schwäbisch, dunkelblonde Haare; trug eine gelbe Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haldenbergerstraße, Ernst-von-Romberg-Straße, Dirrstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1650. Einbruch in Einfamilienhaus – Englschalking

Im Zeitraum von Freitag, 11.10.2024, 13:20 Uhr, bis Sonntag, 13.10.2024, 00:00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.

Der oder die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht geschätzt werden.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Der Einbruch wurde erst im Nachgang bemerkt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Evastraße, Stolzingstraße und Meistersingerstraße (Englschalking) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1651. Versuchter Einbruch in Bürogebäude – Lehel

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 00:30 Uhr, gelangten zwei bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude und versuchten gewaltsam in ein dortiges Büro einzudringen. Hierbei wurden sie jedoch durch einen Sicherheitsmitarbeiter angetroffen. Auf Ansprache durch diesen ergriffen die beiden unbekannten Täter die Flucht. An der Bürotür entstand ein Sachschaden.

Die Verständigung der Polizei erfolgte einige Stunden später.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine Beschreibung der Täter war nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Seitzstraße, Prinzregentenstraße und Bruderstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1652. Versuchter Raub – Laim

Am Freitag, 11.10.2024, gegen 23:15 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß im Bereich der Landsberger Straße und Fürstenrieder Straße. Dort wurde er von drei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Anschließend wurde er von zwei Tätern festgehalten und nach Wertsachen durchsucht. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde, kam dieser dem 15-Jährigen zu Hilfe. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Laimer Platz.

Der Passant verständigte im Anschluss über den Notruf die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht festgestellt werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle Männlich, ca. 20 Jahre alt und 180 cm groß.

Täter 1:

Schlanke Statur, sprach Deutsch, dunkelblonde Haare, nach vorne gekämmt, leichter Oberlippenbart; dunkelgraues T-Shirt, helle Jacke, dunkle Jeans

Täter 2:

Schlanke Statur, braune kurze Haare; dunkelblaue Collegejacke, helle Jeans

Täter 3:

Feste Statur, kurze dunkelbraune Haare, Stoppelbart; schwarze Windjacke mit Kapuze, helle Jeans, kleine Umhängetasche

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße und Fürstenrieder Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1653. Festnahme von Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 13.10.2024, gegen 21:10 Uhr, hielt sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Parkanlage Alter Botanischer Garten auf. Dort wurde er von vier männlichen Personen angesprochen, welche unter Androhung von Schlägen Geld von dem 17-Jährigen forderten. Dieser händigte letztendlich einen niedrigen Bargeldbetrag aus.

Einer der Täter flüchtete alleine mit dem Bargeld. Der 17-Jährige folgte ihm und es kam zum Streit. Im Zuge dessen kamen auch die drei anderen männlichen Personen wieder hinzu und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf wurde dem 17-Jährigen mit einem Zirkel ins Gesicht gestochen und seine Kette vom Hals gerissen.

Anschließend flüchtete die Tätergruppe fußläufig und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Der 17-Jährige wurde bei dem Vorfall im Bereich des Gesichts leicht verletzt. Der 17-Jährige begab sich zu Mitarbeitern des Kommunalen Außendienstes, welche über den Notruf die Polizei verständigten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Tatverdächtigen festgenommen werden. Bei den Personen handelt es sich um einen 20-, 25- und 28-Jährigen jeweils mit Wohnsitz in Bad Wörishofen, sowie einem 28-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die vier Tatverdächtigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Alle vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Sowohl der Zirkel als auch die entwendete Halskette konnten aufgefunden werden.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1654. Sachbeschädigung an Kfz – Giesing

Am Samstag, 12.10.2024, meldeten mehrere Fahrzeughalter der Polizei, dass ihre Pkw, welche im Bereich der Arzberger und der Tirschenreuther Straße am Straßenrand geparkt waren, von einem oder mehreren unbekannten Tätern mit einem spitzen Gegenstand beschädigt wurden. Der Tatzeitraum erschließt sich auf Freitag, 11.10.2024, 22:00 Uhr bis Samstag, 12.10.2024, 09:15 Uhr.

Bislang sind 28 beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt hier die Münchner Polizei.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen in Bereich der Arzberger oder Tirschenreuther Straße bzw. in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Wer hat ebenfalls ein Fahrzeug in dem Bereich geparkt und im Nachgang Schäden festgestellt?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 23, Tel. 089 693 450, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1655. Terminhinweis: OEZ-Tage mit Beteiligung der Münchner Polizei

Die Polizeiinspektion 44 (Moosach) lädt von Mittwoch, 16.10.2024 bis einschließlich Freitag, 18.10.2024 ganztägig, von 09:30 Uhr bis 20:00 Uhr ins Olympia Einkaufszentrum, Hanauer Straße 68 in 80993 München, ein. Dort finden wieder die „OEZ-Tage“ statt.

Der Stand der Polizeiinspektion 44 informiert hier über vielerlei relevante und interessante Themen mit Polizeibezug. Im Einzelnen seien hier Themenbereiche wie Wohnungseinbruchsdiebstahl, Trickdiebstahl, diverse Arten des Betrugs (u.a. falsche Polizeibeamte), Waffenrecht, Jugendschutz, Vorschriften rund um den Straßenverkehr sowie aktuelle Einstellungsvoraussetzungen für den Polizeiberuf genannt. Die Beamten der Moosacher Polizei nehmen sich Zeit für die Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger und stehen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Daneben werden die Freiwillige Feuerwehr Moosach, der Verein Polizisten helfen e.V., die Frauenhilfe München und mehrere Polizeifachdienststellen mit einem Stand vor Ort sein.