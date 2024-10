ZIRNDORF. (1070) Am Sonntagnachmittag (13.10.2024) verletzte ein Mann zwei Polizeibeamte während eines Einsatzes in Ammerndorf (Lkrs. Fürth). Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden.



Gegen 15:00 Uhr unterzog eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Zirndorf einen Mann einer Personenkontrolle am Dulliker Platz, da er sich in verdächtiger Weise an Fahrzeugen zu schaffen machte.

Im Verlauf der Kontrolle zeigte sich der Mann derart aggressiv, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Der 35-jährige Tatverdächtige biss hierbei einen Polizeibeamten mehrmals in den Oberschenkel. Eine Polizeibeamtin erlitt durch das Geschehen Verletzungen am Knie. Erst als weitere Streifenbesatzungen vor Ort eintrafen, beruhigte sich die Situation, sodass der Mann festgenommen werden konnte.

Beide Beamte, sowie der 35-Jährige mussten nach dem Einsatz in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Gegen den 35-jährigen Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.



Erstellt durch: Michael Petzold