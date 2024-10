SOMMERHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Am späten Samstagabend ist ein Mann in zwei Hotels eingestiegen. Noch bei seiner zweiten Tat konnte der 41-Jährige durch die Polizei festgenommen werden. Er befindet sich inzwischen auf Anordnung eines Ermittlungsrichters in Untersuchungshaft.

Festnahme auf frischer Tat nach zwei Einbrüchen

Gegen 23:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken eine Person mitgeteilt, die sich unberechtigt Zutritt zu Räumlichkeiten eines Hotels in der Maingasse verschafft hat. Beamte der Ochsenfurter Polizei fuhren unmittelbar nach Eingang der Mitteilung vor Ort, konnten jedoch niemanden mehr antreffen. Noch während der Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurde gegen 23:30 Uhr der Einbruch in ein weiteres Hotel in der Maingasse mitgeteilt. Die Beamten trafen noch im Gebäude einen 41-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg auf frischer Tat an und erklärten ihm die Festnahme.

Entwendetes Bargeld aufgefunden

Dem bisherigen Sachstand nach verschaffte sich der Mann zunächst über eine Nebeneingangstür gewaltsam Zugang zu dem Hotel in der Maingasse. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend mit einer niedrigen dreistelligen Bargeldsumme. Kurze Zeit später stieg der 41-Jährige erneut über eine Nebeneingangstür in ein nahegelegenes Hotel ein und erbeutete dabei Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Das entwendete Bargeld aus beiden Taten konnten die Beamten bei dem Mann auffinden und sicherstellen.

Ermittlungsrichter ordnet Untersuchungshaft an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der 41-Jährige am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in zwei Fällen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Dieser sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.