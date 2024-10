ROSENHEIM. Mehrere zum Glück nur leichtverletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.000 Euro lautet die Bilanz nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Rosenheimer Innenstadt am Sonntagnachmittag, 13. Oktober 2024. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Kriminalpolizei Rosenheim.

Mehrere Mitteiler meldeten am Sonntagnachmittag (13.10.2024) gegen 15.00 Uhr den Brand in einem Mehrparteienhaus in der Heilig-Geist-Straße in der Innenstadt von Rosenheim. Aus den Fenstern im 2. Stockwerk des Wohngebäudes drang zu dieser Zeit bereits starker Rauch. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte gemeinsam mit der Polizei die Bewohner aus dem Haus und begann zeitgleich mit den Löscharbeiten. Alle Bewohner konnten aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht werden, mehrere davon mittels Drehleiter.

Nach derzeitigem Stand wurden fünf Personen leicht verletzt. Vier davon kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser, konnten aber nach ambulanter Behandlung wenig später wieder entlassen werden. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf ca. 250.000 Euro. Das 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ist derzeit nicht bewohnbar.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein – Zweigstelle Rosenheim – ermittelt in dem Fall das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt, die Ermittlungen hierzu dauern an.