WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. Das geklaute Kennzeichen an einem Pkw führte zur Sicherstellung von hochwertigem entwendetem Werkzeug. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt kontrollierte am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr ein Fahrzeug mit Würzburger Zulassung in der Frankenstraße. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen an dem Auto entwendet waren. Die Beamten konnten im Fahrzeug eine Vielzahl entwendeter Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro auffinden.

Der Fahrer des Pkw war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen die 47 und 28 Jahre alten Männer. Sie wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht.