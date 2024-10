2276 – Brennende Müllcontainer

Asbach-Bäumenheim – Am Samstag (12.10.2024) standen zwei Papiercontainer in der Donauwörther Straße in Flammen.

Gegen 00:05 Uhr stellten aufmerksame Passanten zwei brennende Papiercontainer auf einem Wohnanwesen in der Donauwörther Straße fest. Geistesgegenwärtig schoben die Zeugen die Container vom Anwesen und verhinderten so möglicherweise ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Der Brand wurde durch die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim gelöscht, welche mit 20 Kräften anwesend war. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass möglicherweise ein entzündeter Feuerwerkskörper ursächlich für das Brandgeschehen war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch unter 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden.

2277 – Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Dillingen a. d. Donau – Am Freitag (11.10.2024), gegen 15:00 Uhr, kam es auf einer Staatsstraße zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws.

Hinter einem 58-jährigen Pkw-Fahrer fuhren zwei weitere Pkws. Der hinterste Pkw setzte ordnungsgemäß zum Überholen an. Der 58-Jährige habe dann unvermittelt gebremst, um abzubiegen. Dabei sei die 18-jährige Pkw-Fahrerin, welche direkt hinter dem 58-Jährigem fuhr, in den voranfahrenden Pkw gefahren. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Fahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus gebracht. Der überholende Pkw wurde nicht beschädigt.