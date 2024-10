GESEES / MISTELBACH, LKR. BAYREUTH. Von Freitag auf Samstag brachen Diebe in die Bürocontainer an einer Sandgrube und Kompostieranlage im Landkreis Bayreuth ein. Dort machten sie sich an den jeweiligen Tresoren zu schaffen. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum vom Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Bürocontainern an einer Sandgrube in Gesees und an einer Kompostieranlage in Mistelbach. Im Fokus der Diebe standen die jeweiligen Tresore. Aus diesen wurden jeweils niedrige vierstellige Beträge gestohlen. Im Container an der Kompostieranlage nahmen die Unbekannten zudem noch hochwertige Baumaschinen an sich.

Die Kriminalpolizei Bayreuth prüft die Zusammenhänge und bittet um Hinweise. Wem sind von Freitag auf Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Sandgrube beziehungsweise an der Kompostieranlage oder in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth.