ALTDORF B.NÜRNBERG. (1063) Am Freitagabend (11.10.2024) ging eine Gruppe Jugendlicher einen 15-Jährigen in Altdorf (Lkrs. Nürnberger Land) zunächst verbal an und forderte anschließend mitgeführte Wertgegenstände. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:15 Uhr hielt sich der 15-Jährige, gemeinsam mit zwei Freundinnen, am Bahnsteig Altdorf-West auf. Dort stiegen acht Jugendliche aus der S-Bahn aus und kamen auf den Geschädigten zu. Unter Androhung von Schlägen forderten sie seinen Pullover, seine Baseballkappe, seinen Schal, seine Kette und Bargeld.

Aus Angst übergab der Jugendliche die Gegenstände, woraufhin die Gruppe gegen 18:35 Uhr wieder in die S-Bahn einstieg und Richtung Nürnberg davon fuhr.

Bei der tatverdächtigen Gruppe soll es sich um Jugendliche mit vermutlich türkischer Herkunft handeln. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel