PUCHHEIM, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK. Am Abend des gestrigen Samstags (12.10.2024) erzwang ein unbekannter Täter in einem Supermarkt in Puchheim die Herausgabe des Kasseninhalts. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übergenommen und bittet um Hinweise.

Gestern gegen 19:25 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter einen Supermarkt in der Benzstraße in Puchheim und ging zielgerichtet zum Kassenbereich. Dort bedrohte er den Kassier mit einem Messer und erzwang so die Herausgabe des Kasseninhalts. Mit einem niedrigen vierstelligen Betrag verließ er daraufhin zu Fuß den Supermarkt in östlicher Richtung.

Der Kassier blieb bei dem Überfall unverletzt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann, ca. 40 - 50 Jahre alt, schlank mit mittellangen dunkelblonden Haaren. Er hat ein westeuropäisches Aussehen und spricht Hochdeutsch ohne Akzent. Bei der Tatausführung trug er eine graue Daunenjacke, eine dunkle Dreiviertelhose und eine dunkle Mütze. Über dem Gesicht hatte er eine dunkle Stoffmaske oder einen Schlauchschal.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Tel. 08141/6120 zu melden.