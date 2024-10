Aschaffenburger Polizei ermittelt in drei Fällen von Unfallflucht - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Im Laufe der letzten Woche kam es im Bereich Aschaffenburg zu drei Verkehrsunfallfluchten. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in den Vorfällen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Bereits in der Zeit von Montag 12:00 Uhr bis Donnerstag 10:00 Uhr wurde eine Grundstücksmauer in der Frankenstraße in Kleinostheim beschädigt. Das bislang unbekannte Fahrzeug touchierte dem Sachstand nach während es von der Windhorststraße in die Frankenstraße abbog die Mauer. Es entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

In der Aschaffenburger Südbahnhofstraße kam es dem Sachstand nach in der Zeit von Donnerstag 16:00 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem dort ordnungsgemäß geparkten Opel Astra und einem weiteren Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des Opel beschädigt.

Der Kotflügel eines Skoda wurde am Freitag in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:15 Uhr beschädigt. Der Pkw war auf dem Netto-Parkplatz in Waldaschaff in der Straße "Am Heerbach" abgestellt.

Der Schaden beläuft sich auf hier auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die zu den einzelnen Verkehrsunfällen Beobachtungen gemacht haben oder möglicherweise Anstoßgeräusche wahrgenommen haben, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Unbekannter beschädigt mutwillig mehrere Pkw - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / STADTGEBIET. Durch einen Unbekannten wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich des Hauptbahnhofs beschädigt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 01:40 Uhr Samstagnacht beschädigte ein bislang Unbekannter mehrere Fahrzeuge im Bereich der Frohsinnstraße. Es wurden hier hauptsächlich die Außenspiegel angegangen. Insgesamt wurden, nach aktuellem Sachstand, vier Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

175cm

schlank

schwarz gekleidet

große Kaputze an Pullover oder Jacke

reflektierender Rückendruck

Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zum Vorfall gegeben können und insbesondere weitere mögliche Geschädigte sich unter Tel: 06021/857-2230 zu melden

Einbruch in Supermarkt - Polizei Aschaffenburg ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt, verursachte einen hohen Sachschaden und entkam unerkannt. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Ein Supermarkt in der Horchstraße wurde am Sonntag um 01:15 Uhr von einem bislang Unbekannten angegangen. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der entstandene Sachschade sowie ein möglicher Beuteschaden noch nicht genau beziffert werden, ein fünfstelliger Betrag ist jedoch wahrscheinlich.

Die Polizei Aschaffenburg bittet Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen gegeben können sich zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagvormittag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr verlor ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine große Menge Öl im Bereich der Haibacher Straße und Schmerlenbacher Straße. Die, durch die Reinigung, entstandenen Kosten werden auf mehrere zehntausend Euro veranschlagt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Bei einem in der Obernburger Straße abgestellten Hyundai I30 wurde in der Zeit von Donnerstag 19:00 Uhr bis Freitag 14:30 Uhr die Windschutzscheibe mutwillig beschädigt. Es entstand hier ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Durch einen unbekannten Täter wurde die Beifahrerseite eines 3er BMW zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Zeit von Freitag 22:00 Uhr bis Samstag 11:30 Uhr in der Mainzer Straße abgestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.